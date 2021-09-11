Якутск, 11 сентября, 2021, 05:46 — ИА Регнум. За прошедшие сутки на территории Якутии потушили 12 природных пожаров, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС России.

Nat.astrobl.ru Пожар

«За сутки ликвидировано 12 пожаров на общей площади 4323 га», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время в республике продолжают действовать 57 природных пожаров. В их ликвидации принимают участие 413 человек личного состава и 59 единиц спецтехники. Отмечается, что огонь пока не угрожает населенным пунктам в Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, за 10 сентября в России потушили не менее 37 природных пожаров. Общая территория ликвидированных возгораний оценивалась в 12 231 гектар.