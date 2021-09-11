Пекин, 11 сентября, 2021, 05:45 — ИА Регнум. Как минимум восемь человек погибли, пятеро получили травмы в результате взрыва бытового газа в северо-восточной китайской провинции Ляонин. Об этом 11 сентября сообщает издание Global Times в Twitter.

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Взрыв газа произошёл рано утром 11 сентября в жилом районе Далянь. В результате ЧП на месте происшествия погибли восемь человек, ещё пятеро получили ранения. Информация о масштабах разрушений и причинах взрыва устанавливается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве цистерны со сжиженным газом на северо-востоке Китая, жертвой которого стал один человек.