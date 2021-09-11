Москва, 11 сентября, 2021, 05:40 — ИА Регнум. Умеренная температура сменила жару в южных регионах России, на курортах начался бархатный сезон, сообщил 11 сентября журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Курорт

«Бархатный сезон везде: не слишком жарко днем, ночи летние, температура воды приятная», — сказал он.

По прогнозу Гидрометцентра, дневная температура в Краснодарском крае в ближайшие дни составит +25…+28 °C, в Крыму — порядка 23 °C. Похолодания в эти дни на юге России не ожидается.

Ранее Роман Вильфанд сообщал, что бархатный сезон в этом году наступит на курортах России в первой декаде сентября и продлится до первой декады октября.