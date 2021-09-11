Нью-Йорк, США, , 05:29 — REGNUM Союзники США по Североатлантическому альянсу (НАТО) не смогли бы продолжить военную операцию в Афганистане после вывода американского контингента, заявил 10 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете The New York Times.

Йенс Столтенберг Magnus Fröderberg

«Это нереалистичный вариант», — сказал он.

По словам Столтенберга сохранение присутствия НАТО в Афганистане без участия США неизбежно привело бы к увеличению военных расходов в странах альянса.

«Европейским союзникам было бы крайне тяжело добиться от парламентов выделения дополнительных средств и увеличения воинского контингента в Афганистане в рамках кампании, инициированной ради защиты интересов США», — объяснил он.

Подобным образом Столтенберг высказывался и раньше. В августе 2021 года он заявил, что военная операция в Афганистане осуществлялась «совместно» всеми членами альянса, поэтому решение о выводе войск США разрушило это единство.

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