Елец, Липецкая область, 11 сентября, 2021, 05:20 — ИА Регнум. До двух человек возросло число погибших в результате взрыва бытового газа в городе Елец Липецкой области. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба МЧС России.

Niklas Freidwall Взрыв

Спасатели извлекли из-под обломков тело 11-летнего ребёнка. Всего жертвами ЧП стали два человека: женщина 50 лет и ребёнок. Предположительно, под завалами могут находиться два человека. На месте происшествия ведутся спасательно-поисковые работы, они осложняются угрозой обрушения нависающих конструкций.

Взрыв газа произошёл около 00:52 мск в одном из подъездов двухэтажного многоквартирного дома на улице Школьной в посёлке Солидарность под Ельцом. В результате взрыва были разрушены восемь из 16 квартир дома, пострадали семь человек. Шестеро пострадавших были госпитализированы, одному оказана помощь амбулаторно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что причиной взрыва в жилом доме в городе Елец могла стать утечка бытового газа.