VR-фестиваль психоделической музыки Burning Man продлили до 15 сентября
Вашингтон, 11 сентября, 2021, 05:16 — ИА Регнум. Организаторы фестиваля психоделической музыки и творчества Burning Man, который в 2021 году проходит в виртуальной реальности, решили продлить мероприятие. Об этом 11 сентября сообщает портал Screen Rant.
Burning Man's Virtual Burn 2021 будет продлён до 15 сентября 2021 года, организаторы объявили об успехе фестиваля и сообщили, что в нём уже приняли участие более 90 тыс. человек. В рамках Burning Man создано более 150 виртуальных миров, в которых посетители мероприятий могут знакомиться с сюрреалистическим искусством. Они могут взаимодействовать друг с другом около так называемых «мини-костров» (Mini Burns).
https://twitter.com/VRtoday_co/status/1436421878650966016
https://twitter.com/Watergunner/status/1302394831013138432
https://twitter.com/VRScout/status/1297960163593388032
Пользователи сети могут посетить доступ к фестивалю через страницу Virtual Burn. Они, в частности, могут присоединиться к миру SparkleVerse, в котором можно знакомиться с творчеством фанатов Burning Man. Мир Burn Week Live предлагает пользователям открывать собственные вечеринки, Dusty Multiverse позволяет создавать 3D-аватары для взаимодействия с творцами и гостями фестиваля. Обычно фестиваль Burning Man проходил в пустыне Блэк-Рок (штат США Невада).