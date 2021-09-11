Вашингтон, 11 сентября, 2021, 05:16 — ИА Регнум. Организаторы фестиваля психоделической музыки и творчества Burning Man, который в 2021 году проходит в виртуальной реальности, решили продлить мероприятие. Об этом 11 сентября сообщает портал Screen Rant.

Иван Шилов ИА REGNUM Виртуальная реальность

Burning Man's Virtual Burn 2021 будет продлён до 15 сентября 2021 года, организаторы объявили об успехе фестиваля и сообщили, что в нём уже приняли участие более 90 тыс. человек. В рамках Burning Man создано более 150 виртуальных миров, в которых посетители мероприятий могут знакомиться с сюрреалистическим искусством. Они могут взаимодействовать друг с другом около так называемых «мини-костров» (Mini Burns).

https://twitter.com/VRtoday_co/status/1436421878650966016

https://twitter.com/Watergunner/status/1302394831013138432

https://twitter.com/VRScout/status/1297960163593388032

Пользователи сети могут посетить доступ к фестивалю через страницу Virtual Burn. Они, в частности, могут присоединиться к миру SparkleVerse, в котором можно знакомиться с творчеством фанатов Burning Man. Мир Burn Week Live предлагает пользователям открывать собственные вечеринки, Dusty Multiverse позволяет создавать 3D-аватары для взаимодействия с творцами и гостями фестиваля. Обычно фестиваль Burning Man проходил в пустыне Блэк-Рок (штат США Невада).