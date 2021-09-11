Елец, Липецкая область, 11 сентября, 2021, 04:42 — ИА Регнум. Утечка газа могла стать причиной взрыва в жилом двухэтажном доме в городе Елец Липецкой области. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба МЧС РФ.

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Предварительной причиной взрыва, разрушившего восемь из 16 квартир жилого двухэтажного дома, названа утечка газа. В результате взрыва обрушился один из подъездов дома.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали семь человек, погибла одна женщина. Под завалами могут находиться три человека. Ведутся поисково-спасательные работы, на месте ЧП работают 15 человек и четыре единицы техники.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что под обломками дома в Ельце было найдено тело женщины.