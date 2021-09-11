Вашингтон, 11 сентября, 2021, 04:33 — ИА Регнум. Власти США окажут федеральную помощь американскому штату Пенсильвания, который столкнулся с последствиями урагана «Ида». Об этом 10 сентября сообщили в пресс-службе Белого дома со ссылкой на соответствующее распоряжение главы государства Джо Байдена.

FEMA Photo Library Последствия урагана

Президент отметил, что на территории региона «произошло крупное стихийное бедствие». По его словам, в качестве помощи можно предлагать гранты на временное жилье или ремонт домов, а также низкопроцентные займы на возмещение ущерба частных лиц и компаний, пострадавших от стихии. Кроме того, как отметил Байден, это могут быть и другие программы поддержки населения и бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября Белый дом объявил, что пострадавшим от урагана «Ида» жителям американского штата Нью-Йорк будет оказана федеральная помощь.