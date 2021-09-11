Тирана, 11 сентября 2021, 15:45 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 10 сентября дал интервью для албанского отделения «Голоса Америки», посвященное проблеме беженцев из Афганистана.
По словам Рамы, афганские беженцы смогут находиться в Албании столько, сколько захотят. Албания же, как страна-участница НАТО обязана взять на себя часть ответственности по защите граждан Афганистана, находящиеся в опасности после прихода талибов к власти.
Напомним, Албания заявляла о намерении принять около четырех тысяч беженцев, но США удалось вывести в эту страну лишь немногим более 600.
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