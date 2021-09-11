Тирана, 11 сентября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 10 сентября дал интервью для албанского отделения «Голоса Америки», посвященное проблеме беженцев из Афганистана.

U.S. Department of State Эди Рама

По словам Рамы, афганские беженцы смогут находиться в Албании столько, сколько захотят. Албания же, как страна — участница НАТО обязана взять на себя часть ответственности по защите граждан Афганистана, находящихся в опасности после прихода талибов к власти.

Напомним, Албания заявляла о намерении принять около четырех тысяч беженцев, но США удалось вывести в эту страну лишь немногим более 600.