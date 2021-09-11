Сеул, 11 сентября, 2021, 04:28 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1865 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 1816 из них связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что в Южной Корее уже вторые сутки подряд выявляют менее 1,8 тыс. зараженных. При этом снижение заболеваемости не связано с уменьшением количества проводимых тестов на выявление инфекции.

Таким образом, общее количество подтверждённых случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 271 227. Также за минувшие сутки в стране скончались еще десять пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 2358 человек.