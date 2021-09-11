Новосибирск, 11 сентября, 2021, 04:20 — ИА Регнум. В Новосибирской области коэффициент старости составляет 15,4%. Это меньше, чем в среднем по России (15,8%), но выше среднего показателя по Сибирскому федеральному округу (14,8%), сообщил Новосибирскстат.

Старость

«Судя по динамике коэффициента, в области идёт интенсивный процесс демографического старения (в 2017 году — 14,2%, в 2018 году — 14,5%, в 2019 году — 15%). Аналогичная ситуация наблюдается и среди городского, и среди сельского населения. Это в большей степени характерно для женщин. В структуре населения вышеуказанного возраста женщины составляют более двух третей (67%)», — уточнил региональный орган статистики.

Отмечается, что в сельской местности наиболее многочисленны поколения 60−64-летних (8,7%), в городской местности — 30−34-летних (9,6%) и 35−39-летних (9,3%) — за счёт приезжающих на поиски работы.

Согласно международным критериям население считается старым, если доля людей в возрастах 65 лет и более во всем населении превышает 7%.