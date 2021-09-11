Новосибирск, 11 сентября, 2021, 04:12 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по состоянию на 1 января 2021 года, численность мужчин составила 1295,9 тыс. человек, женщин — 1489,9 тыс. человек. Такие данные приводит Новосибирскстат.

Perepis2020.ru Население страны

«Мужское население области сократилось на 6,6 тыс. человек, или на 0,5%, женское — на 5,7 тыс. человек, или на 0,4%. Женщин на 194 тыс. человек (на 15%), больше, чем мужчин», — уточнил региональный орган статистики.

Отмечается, что наиболее ярко диспропорцию полов отражает коэффициент координации — сколько женщин приходится на одну тысячу мужчин. Соотношение полов за год практически не изменилось: к началу 2020 года на 1 тысячу мужчин приходилось 1148 женщин, к началу 2021 года — 1150.

«Такое неблагоприятное соотношение складывается из-за сохраняющегося высокого уровня преждевременной смертности мужчин. Численное превышение женщин над мужчинами в составе населения отмечается с 37 лет и с возрастом увеличивается», — пояснил Новосибирсктат.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирской области впервые с 2007 года сократилось число жителей.