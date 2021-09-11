Вашингтон, , 04:06 — REGNUM Власти США предлагали своим 44 гражданам покинуть Афганистан на самолете, вылетевшем из Кабула 10 сентября. Об этом говорится в заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена, распространенном его пресс-службой.

Самолет (сс) ThePixelman

В сообщении отмечается, что на указанном рейсе из республики было эвакуировано 19 американцев. Остальные решили отказаться от предложения. Блинкен выразил благодарность властям Катара за предоставленный самолет и оказанную помощь.

Кроме того, в свое заявлении госсекретарь напомнил, что еще двое американских граждан выехали из Афганистана наземным транспортом, направившись в одно из соседних государств. Вместе с ними страну покинули 11 обладателей вида на жительство в США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об эвакуации из Афганистана группы американских граждан объявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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