Вашингтон, , 04:06 — REGNUM Американские военные могли нанести удар с беспилотника по мирным гражданам вместо террористов из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает газета The New York Times.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее данным, один из ударов с БПЛА пришелся на автомобиль, в котором ехал 43-летний инженер Земари Ахмади. При этом мужчина работал на организацию Nutrition and Education International (NEI), штаб-квартира которой находится в американском штате Калифорния. Газета утверждает, что Ахмади не был связан с террористическими группировками и хорошо относился к США. Он даже планировал получить политическое убежище на территории Соединённых Штатов.

По версии издания, Ахмади 29 августа ездил по Кабулу на служебном автомобиле по рабочим вопросам. После полудня он вернулся в офис NEI, где забрал воду, чтобы отвезти домой. Газета утверждает, что удар с беспилотника был нанесен по автомобилю, когда Ахмади был почти возле дома. В результате атаки помимо инженера погибли еще десять мирных граждан, включая семерых детей.