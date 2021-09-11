Елец, Липецкая область, 11 сентября, 2021, 04:01 — ИА Регнум. Тело женщины было извлечено из-под обломков обрушившейся в результате взрыва газа части дома в городе Елец Липецкой области. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Взрыв

Взрыв в жилом двухэтажном доме произошёл около 00:52 мск, из 16 квартир, расположенных в доме, было разрушено восемь. По уточнённым данным, под завалами могут находиться два человека, в том числе ребёнок.

На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы, двое пострадавших уже извлечены из-под завалов и госпитализированы. Один из подъездов жилого дома был разрушен полностью.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что под завалами дома, обрушившегося в результате взрыва газа в Ельце, нет детей.