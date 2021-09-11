Новосибирск, 11 сентября, 2021, 03:58 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на 1 января 2021 года численность населения составила 2785,8 тыс. человек. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирская область

«За год число жителей сократилось на 12,4 тыс. человек (на 0,4%). Это произошло впервые с 2007 года, когда численность населения уменьшилась на 4,5 тыс. человек. За предыдущие годы наблюдался рост населения», — уточнил региональный орган статистики.

Отмечается, что численность городского населения региона составляет 2208 тыс. человек, сельского — 577,8 тыс. (79% и 21% от общей численности населения соответственно): горожан в 3,8 раза больше, чем жителей села.