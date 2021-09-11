Лос-Анджелес, США, 11 сентября, 2021, 03:51 — ИА Регнум. Warner Bros. перенесла премьеру фильма «Безумный Макс: Фуриоса» на май 2024 года. Об этом 11 сентября сообщает портал Deadline.

Машина из фильма «Безумный Макс»

Ранее кинокомпания объявила, что фильм выйдет в широкий прокат 23 июня 2023 года, сейчас она сообщила, что решила перенести премьеру на 24 мая 2024-го. Съёмки начнутся в 2022 году, они будут проходить в Новом Южном Уэльсе (штат Австралии). Издание отмечает, что в этот кинопроект будет вложено «как минимум» $350 млн, он также создаст около 850 рабочих мест.

Напомним, «Безумный Макс: Фуриоса» — это проект спин-оффа популярной серии фильмов, его сюжет расскажет о становлении Императрицы Фуриосы. В картине «Безумный Макс: Дорога ярости» этого персонажа сыграла Шарлиз Терон. В новой картине роль молодой Фуриосы исполнит Аня Тейлор-Джой. В качестве режиссёра проекта выступает Джордж Миллер.