Кемерово, 11 сентября, 2021, 03:39 — ИА Регнум. Глава города Кемерово Илья Середюк дал распоряжение начать отопительный сезон 13 сентября. Об этом сообщила Сибирская генерирующая компания.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

«Кемеровские электростанции и тепловые сети к пуску тепла готовы», — уточнили в СГК.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что мэр Новокузнецка изменил дату начала отопительного сезона. Тепло в дома горожан начнёт поступать раньше.