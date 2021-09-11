Елец, Липецкая область, 11 сентября, 2021, 03:34 — ИА Регнум. Два человека были госпитализированы после взрыва газа в городе Елец Липецкой области. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба МЧС РФ.

geralt Взрыв

В результате взрыва был полностью разрушен один подъезд жилого двухэтажного дома. Дом, где произошёл взрыв, двухподъездный. Из-под завалов были спасены два человек, в настоящее время они находятся в больнице. Уточняется, что под завалами могут находиться как минимум пять человек. Детей среди пострадавших нет.

К поисково-спасательным работам были привлечены 15 человек и четыре единицы техники. Жильцы дома эвакуированы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что при взрыве газа в Ельце пострадали как минимум шесть человек.