Новокузнецк, Кемеровская область, 11 сентября, 2021, 03:31 — ИА Регнум. Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов принял решение дать тепло в дома горожан раньше. Об этом сообщила Сибирская генерирующая компания.

СГК Отопительный сезон

Напомним, ранее подключать социальные объекты к теплу планировали с 15 сентября, с 16 по 17 сентября — жилые дома и другие организации города.

«Запуск тепла в социальные объекты города в контуре Кузнецкой ТЭЦ начнётся с 12:00 13 сентября. В многоквартирные жилые дома к подаче тепла приступим с 8:00 14 сентября», — уточнили в СГК.