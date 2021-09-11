Петропавловск-Камчатский, 11 сентября, 2021, 03:19 — ИА Регнум. Несколько микрорайонов Петропавловска-Камчатского остались без электроснабжения из-за сбоя оборудования на ТЭЦ-2, сообщает пресс-служба компании «Камчатскэнерго».

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

«В субботу в 09:00 (00:00 по московскому времени) из-за технологического сбоя оборудования на ТЭЦ-2 возник дефицит мощности в размере 60 МегаВатт. Без электроэнергии остались несколько микрорайонов Петропавловска-Камчатского», — заявили в компании.

В «Камчатскэнерго» подчеркнули, что на электростанциях ввели новое оборудование, чтобы перекрыть дефицит мощности на ТЭЦ-2. Вернуть электроснабжение жителям камчатской столицы в компании пообещали постепенно.

Как сообщало ИА REGNUM 9 сентября недалеко от ТЭЦ-2 в Петропавловске-Камчатском произошел пожар в ангаре. Огнем было охвачено около 770 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.