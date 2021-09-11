Мехико, 11 сентября, 2021, 03:19 — ИА Регнум. Десять домов накрыла рухнувшая скала в мексиканском штате Мехико. Об этом 11 сентября сообщает издание Milenio.

(сс) Angelo Giordano Обрушение

В Тлальнепантле обрушился холм Чикиуите в районе Ласаро-Карденас. По предварительным данным, под завалами оказались восемь человек, но четверых уже удалось извлечь.

Уточняется, что в результате обрушения скалы было повреждено десять жилых домов. Опасность нового обрушения осложняет поисково-спасательные работы на месте происшествия. Предполагается, что движение скальной породы могло произойти из-за землетрясения магнитудой 7,1, которое произошло в Мексике 7 сентября. Отмечается, что жители разрушенных домов были предупреждены о возможном обрушении скалы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о более 70 афтершоках после сильного землетрясения в Мексике.