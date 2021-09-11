Киев, , 03:16 — REGNUM Государственное космическое агентство Украины потратило два миллиарда долларов, провалив ключевые программы в этой отрасли, заявил 10 сентября депутат Верховной рады Украины Сергей Тарута («Батькивщина»). Видеозапись его выступления приводится парламентским телеканалом.

Летим на Луну! На Украине украдено всё Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«По проекту «Морской старт» Украина потратила $200 млн, по проекту «Циклон-4» — $672 млн, по проекту «Лебедь» — $350 млн, и в результате этот спутник находится в Красноярске, и до сегодняшнего дня у космического агентства нет четкой программы, что делать дальше», — сказал депутат.

Тарута добавил, что с обретением независимости Украине достались от СССР 33 предприятия в сфере космонавтики. «Из них осталось только шесть, да и те находятся в очень сложном положении — практически не выплачивается заработная плата и отсутствует четкая государственная программа», — объяснил он.

По словам парламентария, начать исправлять ситуацию необходимо с расследования возможных злоупотреблений в космическом агентстве Украины.

Ранее глава этого агентства Владимир Тафтай заявил, что Украина не позднее 2030 года реализует собственный проект в сфере космического туризма.

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