Киев, 11 сентября, 2021, 03:16 — ИА Регнум. Государственное космическое агентство Украины потратило два миллиарда долларов, провалив ключевые программы в этой отрасли, заявил 10 сентября депутат Верховной рады Украины Сергей Тарута («Батькивщина»). Видеозапись его выступления приводится парламентским телеканалом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Летим на Луну! На Украине украдено всё

«По проекту «Морской старт» Украина потратила $200 млн, по проекту «Циклон-4» — $672 млн, по проекту «Лебедь» — $350 млн, и в результате этот спутник находится в Красноярске, и до сегодняшнего дня у космического агентства нет четкой программы, что делать дальше», — сказал депутат.

Тарута добавил, что с обретением независимости Украине достались от СССР 33 предприятия в сфере космонавтики. «Из них осталось только шесть, да и те находятся в очень сложном положении — практически не выплачивается заработная плата и отсутствует четкая государственная программа», — объяснил он.

По словам парламентария, начать исправлять ситуацию необходимо с расследования возможных злоупотреблений в космическом агентстве Украины.

Ранее глава этого агентства Владимир Тафтай заявил, что Украина не позднее 2030 года реализует собственный проект в сфере космического туризма.