Кемерово, 11 сентября, 2021, 03:15 — ИА Регнум. В Кемеровской области подвели итоги приёмной кампании в вузы в 2021 году. Губернатор региона Сергей Цивилёв встретился с ректорами, сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

Студент

«На будущее мы себе ставим задачи работать слаженно, одной командой и продолжить реформу высшего образования, которая началась в 2018 году, — сказал Цивилёв. — В первую очередь мы должны приложить все усилия, чтобы наши выпускники оставались в Кузбассе, поступали в кузбасские вузы. На сегодняшний день наши решительные шаги и усилия изменили ситуацию в высшей школе, но есть ещё над чем работать».

По официальным данным, в вузы Кузбасса зачислили 6890 студентов, из них 5903 человека поступили на бюджет, 987 человек будут учиться платно. План по набору на бюджетное отделение выполнен на 100%. Набор на заочную форму обучения продолжается.