Вашингтон, 11 сентября, 2021, 03:12 — ИА Регнум. Распоряжение всем федеральным учреждениям США приспустить государственные флаги в память о жертвах террористических атак 11 сентября 2001 года дал глава Белого дома Джо Байден. Об этом 10 сентября сообщили в пресс-службе американской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

Кроме того, он обратился к властям штатов и муниципалитетов страны с призывом присоединиться к указанному поручению.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября Джо Байден обратился к американским гражданам и заявил, что им следует помнить о единстве, которое делает их теми, кем они являются.