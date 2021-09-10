Москва, 11 сентября, 2021, 02:56 — ИА Регнум. По меньшей мере 37 природных пожаров, охвативших территорию в 12 231 гектар, ликвидировали за последние 24 часа сотрудники лесопожарных служб в России, 10 сентября сообщили в пресс-службе «Авиалесоохраны».

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

В РФ также продолжается активное тушение 69 лесных пожаров общей площадью 210 640 гектаров. Из них 51 пожар приходится на Якутию, где они охватили площадь в 204 736 гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября в министерстве лесного хозяйства Красноярского края объявили, что на территории региона не зафиксировано ни одного лесного пожара.