Москва, , 02:48 — REGNUM Единственная причина, по которой посол США в России Джон Салливан был вызван для беседы в министерство иностранных дел РФ, — вмешательство в российские выборы, написала 10 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Мария Захарова МИД России

«Надеемся, именно так и будет доложено американскими дипломатами в Вашингтон», — добавила она.

Захарова обратила внимание на то, что после встречи возглавляемое Салливаном посольство неверно передало причину, по которой тот был вызван в МИД.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что американского посла вызвали в МИД России после того, как стало известно предоставлении некоторыми американскими компаниями возможности обхода блокировок сервиса для голосования, который запретили в России.

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