Москва, 11 сентября, 2021, 02:48 — ИА Регнум. Единственная причина, по которой посол США в России Джон Салливан был вызван для беседы в Министерство иностранных дел РФ, — вмешательство в российские выборы, написала 10 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

МИД России Мария Захарова

«Надеемся, именно так и будет доложено американскими дипломатами в Вашингтон», — добавила она.

Захарова обратила внимание на то, что после встречи возглавляемое Салливаном посольство неверно передало причину, по которой тот был вызван в МИД.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что американского посла вызвали в МИД России после того, как стало известно о предоставлении некоторыми американскими компаниями возможности обхода блокировок сервиса для голосования, который запретили в России.