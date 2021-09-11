Порт-о-Пренс, , 02:43 — REGNUM Генеральная прокуратура Гаити вызвала премьер-министра страны Ариэля Анри для дачи показаний по делу об убийстве гаитянского президента Жовенеля Моиза, 10 сентября сообщило агентство EFE.

Жовенель Моиз Facebook.com/jovenelmoise

Анри руководит правительством республики с 20 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, Жовенель Моиз был убит в своей резиденции 7 июля в результате нападения группы неизвестных лиц. При атаке также пострадала его супруга Мартина Моиз. За сведения о местонахождении людей, которых подозревают в убийстве главы республики, назначили награду в $60 тысяч.

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