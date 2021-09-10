Елец, Липецкая область, 11 сентября, 2021, 02:41 — ИА Регнум. Как минимум шесть человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Ельце. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба МЧС России.

Uxfon.com Взрыв газа

Информация о возможном взрыве поступила в региональное отделение МЧС Липецкой области около 00:52 мск. По предварительным данным, в результате взрыва произошло частичное обрушение стены дома. Возгорание после взрыва не произошло.

Сообщается о двух спасённых жителях дома, ещё шесть человек пострадали. Информация о пострадавших уточняется. В настоящее время проводится эвакуация жильцов. Причины и обстоятельства, приведшие к взрыву газа, устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели женщины в результате хлопка газа в городе Магнитогорске в двухэтажном многоквартирном доме.