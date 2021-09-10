Киев, 11 сентября, 2021, 02:25 — ИА Регнум. Повторное заражение коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено у спикера Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова. Об этом он сообщил 10 сентября на своей странице в Facebook.

Vadim Chuprina Дмитрий Разумков

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Парламентарий проходил тестирование перед запланированным на 11 сентября форумом YES Brainstorming. Разумков отметил, что не имеет явных симптомов COVID-19. Он добавил, что ушел на изоляцию и будет участвовать в мероприятии дистанционно. Впервые спикер Рады заразился коронавирусом в ноябре 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля власти Тернопольской области Украины распространили информацию, что у одного из жителей региона, который уже дважды заражался SARS-CoV-2, в третий раз выявили коронавирусную инфекцию.

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