Москва, 11 сентября, 2021, 02:24 — ИА Регнум. Пробы воды взяли специалисты-токсикологи из квартиры погибших, предположительно, от отравления бабушки и внучки на улице Совхозной в Москве. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Пробы воды

Дом на Совхозной улице обследовали кинологи и специалисты из Мособлгаза. Из квартиры, где проживали погибшие, были изъяты все продукты. Предварительной причиной трагедии считается отравление арбузом, который семья купила в ближайшем магазине «Магнит».

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, повлекших смерть человека (статья 238 УК РФ).

Напомним, трагедия произошла накануне, 10 сентября. Пожилая женщина и её внучка 15-ти лет скончались в больнице, куда были доставлены с признаками отравления. Мать девочки-подростка в настоящее время находится в реанимации. Состояние женщины оценивается как тяжёлое.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Роспотребнадзор открыл «горячую линию» для покупателей магазина «Магнит» после смертельного отравления жителей дома на улице Совхозной.