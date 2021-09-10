Иерусалим, 11 сентября, 2021, 02:16 — ИА Регнум. Не менее 174 палестинцев получили различные травмы в ходе столкновений с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан, сообщает пресс-служба палестинского Красного Креста.

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По данным организации, протестные акции проходили на фоне побега шести граждан Палестины из израильских тюрем. Уточняется, что 25 протестующих получили ранения от резиновых пуль. Также отмечается, что среди пострадавших были журналист и водитель кареты скорой помощи.

Остальные пострадали от вдыхания слезоточивого газа, который применили военнослужащие Израиля для разгона демонстрации. Протестные акции проходили на пограничных переходах, причем участники демонстрации бросали в израильских военных камни.