Лос-Анджелес, США, 11 сентября, 2021, 02:09 — ИА Регнум. Судья Гонсалес Роджерс вынесла решение по иску компании Epic Games к IT-гиганту Apple. Об этом 10 сентября сообщил портал Engadget.

Игра Fortnite — Season X

Автор издания Игорь Бонифачич в своей статье обратил внимание, что фактически ни одна из сторон не одержала в процессе решающую победу. Судья приняла решение в пользу Epic Games в части того, что касается запрета Apple на использование разработчиками приложений для App Store альтернативных платёжных систем.

При этом по всем остальным вопросам Роджерс встала на сторону Apple. Например, она не удовлетворила жалобу истца на то, что Apple заблокировала его учётную запись после добавления в игру Fortnite возможности прямой покупки внутриигровой валюты (в обход App Store). Несмотря на частичную победу Epic Games планирует обжаловать решение суда.

Напомним, Apple заблокировала игру Fortnite в магазине App Store в августе 2020 года. Epic Games подала на IT-гиганта в суд в день блокировки, обвинив его в ограничении конкуренции и нарушении антимонопольного законодательства. Судебный процесс вскрыл множество секретов ведущих компаний индустрии видеоигр, поскольку судья Роджерс обязала все стороны процесса предоставить различные документы.