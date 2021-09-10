Лиссабон, 11 сентября, 2021, 02:09 — ИА Регнум. Общенациональный трехдневный траур в связи со смертью бывшего президента Португалии Жорже Сампайю объявили португальские власти, 10 сентября сообщило на своем сайте правительство страны.

Sammedan Свеча

Траур начнется 11 сентября и продлится до 13 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября Жорже Сампайю скончался в госпитале на 82-м году жизни. Он находился в больнице две недели, куда поступил с респираторным заболеванием. Экс-президент также страдал от сердечно-сосудистых заболеваний. Сампайю занимал пост главы государства с 1996 по 2005 год.