Скопье, , 01:54 — REGNUM Заявление о своей отставке подал министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче из-за пожара в больнице в городе Тетово, 10 сентября передал «Канал 5» со ссылкой на слова главы ведомства.

Флаг Северной Македонии Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что принял это решение по моральным соображениям как «медик и министр».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Тетово произошел пожар, унесший жизни 14 человек. Еще 12 человек пострадали. В связи с трагедией власти объявили в республике трехдневный траур с 9 по 11 сентября.

Читайте также: В Северной Македонии объявили три дня траура по погибшим в пожаре пациентам