Скопье, 11 сентября, 2021, 01:54 — ИА Регнум. Заявление о своей отставке подал министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче из-за пожара в больнице в городе Тетово, 10 сентября передал «Канал 5» со ссылкой на слова главы ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Северной Македонии

Он отметил, что принял это решение по моральным соображениям как «медик и министр».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Тетово произошел пожар, унесший жизни 14 человек. Еще 12 человек пострадали. В связи с трагедией власти объявили в республике трехдневный траур с 9 по 11 сентября.

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