Ямусукро, 11 сентября, 2021, 01:53 — ИА Регнум. Пять человек погибли в результате крушения военного вертолёта Ми-24 в Кот-д'Ивуаре. Об этом 11 сентября сообщает Agence France-Presse.

(сс) Zalasem1 Ми-24

Экипаж вертолёта осуществлял разведывательный полёт на севере африканской страны, недалеко от границы с Буркина-Фасо. Уточняется, что вертолёт потерял связь с диспетчерским центром около 02:00 по местному времени. Жители населённого пункта, находившегося неподалёку от места, где проводил разведку экипаж Ми-24, рассказали, что слышали сильный взрыв, который сопровождался заревом, как от пожара.

Спасатели, выехавшие на место предполагаемого крушения вертолёта, обнаружили место падения воздушного судна и подтвердили гибель пяти членов экипажа. В настоящее время ведётся расследование причин авиакатастрофы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении боевого вертолёта Ми-24 ВВС Судана.