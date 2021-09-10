Киев, 11 сентября, 2021, 01:53 — ИА Регнум. Киевские военачальники не наблюдают признаков агрессии против Украины на военных учениях России и Белоруссии «Запад-2021». Об этом 10 сентября заявил командующий объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в эфире телеканала ICTV.

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«Эти учения задекларированы как совместные учения Вооруженных сил РФ и Вооруженных сил Республики Беларусь, они проходят на известном количестве полигонов, нам известно количество этих войск, и на данное время, прямо сейчас, непосредственной угрозы, в частности создания ударных группирований, также соответствующих подготовительных мероприятий по агрессии относительно Украины не видно», — сказал он.

По словам Наева, в Киеве внимательно следят за российско-белорусскими учениями, и сейчас на них не происходит «подготовительных мероприятий», которые можно было бы расценить как агрессию.

Генерал добавил, что ситуация на учениях стремительно меняется, но ВС Украины смогут провести свои «адекватные мероприятия», если потребуется ответить на агрессивные шаги соседних стран.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского, допустившего вероятность полноценной войны с Россией.