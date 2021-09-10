Курильск, Сахалинская область, 11 сентября, 2021, 01:33 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 4,9 зафиксированы у берегов Курильских островов 10 сентября, сообщил на своем сайте Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Эпицентр землетрясения находился в 310 км к северо-востоку от города Курильск. Очаг подземных толчков залегал на глубине 20 км. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября на Фиджи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2.