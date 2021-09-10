Москва, 11 сентября, 2021, 01:27 — ИА Регнум. В Москве заработала «горячая линия» для покупателей магазина «Магнит» на улице Совхозной, 16. Об этом 10 сентября сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

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Свои вопросы по поводу проведения эпидемиологического расследования случаев возможной пищевой токсикоинфекции жители указанного дома и покупатели магазина могут направить на указанный в сообщении адрес электронной почты.

Содержательные обращения, отметили в Роспотребнадзоре, будут рассмотрены при проведении расследования.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что 9 сентября мать, бабушка и 15-летняя девочка были госпитализированы с отравлением после употребления в пищу арбуза, купленного в магазине по улице Совхозной. По данным СМИ, пожилая женщина и девочка умерли. По факту происшествия возбуждено и расследуется уголовное дело.