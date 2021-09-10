Нижний Новгород, 11 сентября, 2021, 01:26 — ИА Регнум. Два легковых автомобиля столкнулись с грузовым автомобилем на дороге в Нижегородской области, сообщает пресс-служба областного управления МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным ведомства, авария произошла на автодороге Р-158 вечером 10 сентября.

«Водитель «Скании» почувствовал удар. После остановки он обнаружил, что с его автомобилем столкнулась автомашина «Ауди Q5», с которой впоследствии столкнулся «Шевроле-Кобальт», — рассказали в МВД.

В результате ДТП погиб водитель одного легкового автомобиля, а также водитель и пассажир второй легковушки. Обстоятельства дорожной аварии выясняются. По факту ДТП областная прокуратура начала доследственную проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Мечетлинском районе Башкирии. В результате аварии погиб пассажир легковушки, водитель получил травмы и был доставлен в больницу.