Нью-Йорк, США, 11 сентября, 2021, 01:24 — ИА Регнум. Крупный пожар произошёл в госпитале Святого Иоанна, расположенном в районе Квинс в городе Нью-Йорке. Видеозаписи с места происшествия были выложены в социальные сети 11 сентября множеством очевидцев.

Umberto Salvagnin Пламя

У многоэтажного здания госпиталя горит крыша, чёрный густой дым пожара видно издалека, за несколько кварталов от места происшествия. Уточняется, что из-за пожара были эвакуированы пациенты и персонал медучреждения.

В настоящее время пожарные пытаются локализовать пламя. Информация о возможных пострадавших не поступала. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

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