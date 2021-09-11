Рабат, 11 сентября 2021, 01:21 — REGNUM Лидер марокканский партии «Национальное объединение независимых» Азиз Ахеннуш назначен премьер-министром королевства, 10 сентября сообщила газета Al Alam.
Соответствующее решение принял король Марокко Мухаммед VI, который поручил сформировать состав нового правительства. Ранее Ахеннуш работал на посту марокканского министра сельского хозяйства.
Напомним, 8 сентября «Национальное объединение независимых» победило на прошедших в Марокко парламентских выборах, получив 102 из 395 мандатов в Палате представителей (нижняя палата парламента королевства).
Читайте ранее в этом сюжете: В Марокко назвали сроки проведения всеобщих выборов