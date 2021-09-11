Рабат, , 01:21 — REGNUM Лидер марокканский партии «Национальное объединение независимых» Азиз Ахеннуш назначен премьер-министром королевства, 10 сентября сообщила газета Al Alam.

Флаг Марокко Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Соответствующее решение принял король Марокко Мухаммед VI, который поручил сформировать состав нового правительства. Ранее Ахеннуш работал на посту марокканского министра сельского хозяйства.

Напомним, 8 сентября «Национальное объединение независимых» победило на прошедших в Марокко парламентских выборах, получив 102 из 395 мандатов в Палате представителей (нижняя палата парламента королевства).

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