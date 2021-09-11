Триполи, , 01:13 — REGNUM Представители Мальты и Ливии подписали соглашение о восстановлении авиасообщения между странами, заявил глава ливийского правительства Абдель Хамид Дбейба в ходе пресс-конференции.

Триполи (Ливия) I, Tadmouri

Он подчеркнул, что восстановление авиасообщения будет проходить в соответствии со всеми правилами гражданской авиации. Отмечается, что в ходе переговоров Дбейба и премьер-министр Мальты также обсудили ситуацию с нелегальными мигрантами, а также проблемы в сферах экономики и здравоохранения. Не исключается, что Мальта в дальнейшем предоставит Ливии площадку для обучения военнослужащих.

Напомним, авиасообщение между Мальтой и Ливией было приостановлено в 2014 году после начала гражданской войны на ливийской территории.