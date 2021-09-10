Иерусалим, 11 сентября, 2021, 00:59 — ИА Регнум. Одну ракету выпустили по территории Израиля палестинские радикалы из сектора Газа, 10 сентября сообщили в пресс-службе израильской армии.

Israel Defense Forces Комплекс ПРО «Железный купол»

Военные отметили, что снаряд был перехвачен системой противоракетной обороны «Железный купол». В сообщении также говорится, что в региональном совете Эшколь, который граничит с Газой, сработали сирены тревоги.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября военно-воздушные силы Израиля атаковали военный комплекс и цех по производству оружия палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Удары стали ответом на запуск шаров со взрывчаткой в направлении израильской территории.