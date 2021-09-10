Москва, 11 сентября, 2021, 00:58 — ИА Регнум. Очередная коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) будет проведена перед прилётом на борт станции троих человек. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба Роскосмоса.

МКС

Уточняется, что будет проведена коррекция высоты орбиты МКС «с целью формирования баллистических условий перед стартом транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-19» и посадкой ТПК «Союз МС-18». Операция запланирована на вечер 11 сентября. Ожидается, что на корабле «Союз МС-19» на станцию прибудут три человека: космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

По предварительным данным, манёвр будет осуществлён с помощью двигателей служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС. Двигатели запустят в 21:54 мск, время их работы составит 31 секунду. Уточняется, что высота орбиты МКС по итогам манёвра увеличится на 750 м, а высота орбиты над Землёй составит в среднем 421,28 км.

Актриса Пересильд и режиссёр Шипенко прибудут на МКС для съёмок в космосе первого художественного фильма «Вызов».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские космонавты успешно завершили очередной выход в открытый космос.