Ханой, 11 сентября, 2021, 00:55 — ИА Регнум. Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 13 321 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Вьетнам

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Отмечается, что 13 306 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли из-за границы. При этом большинство носителей SARS-CoV-2 выявили в южных регионах республики. В частности, более 7,5 тыс. зараженных выявили в Хошимине, еще более 3,5 тыс. выявили в провинции Биньзыонг.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 во Вьетнаме достигло 589 417. При этом более 585 тыс. зараженных выявили с конца апреля 2021 года. От осложнений COVID-19 в республике скончались 14 745 человек.